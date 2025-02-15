شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يصفع اوروبا واوكرانيا .. تفاصيل ساخنة حول لقاء بوتين وترامب في السعودية . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - � كبار المسؤولين في الإدارة الرئاسية الأميركية دونالد ترامب يتوجهون إلى السعودية لبدء مفاوضات السلام مع المفاوضين الروس والأوكرانيين، حسبما أفاد موقع بوليتيكو. "الآن لا توجد خطط لدعوة ممثلي القوى الأوروبية الكبرى للانضمام إلى المفاوضات" أما بلومبرغ قالت أن الولايات المتحدة وروسيا يحضران كبار مفاوضيهم للتوجه للسعودية الأسبوع المقبل لبدء مفاوضات وقف الحرب الأوكرانية، وتحضيرًا للقمة المرتقبة بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين من جانب الولايات المتحدة، مايكل والتز مستشار الأمن القومي، و ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب سيتوليان زمام المبادرة بالمفاوضات. من جانب روسيا، يقوم بوتين بتجميع فريق من الأوزان الثقيلة، من بينهم يوري أوشاكوف، كبير مستشاري السياسة الخارجية في الكرملين، ورئيس الاستخبارات، سيرجي ناريشكين. هذا قد قال مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا بودولياك "في السعودية لن يكون هناك ممثل لأوكرانيا في المفاوضات. اليوم لا يوجد شيء على الطاولة يمكن

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