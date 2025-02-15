شكرا لقرائتكم خبر عن احتدام الخلافات الألمانية الأمريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن المستشار الألماني أولاف شولتس، رفضه تصريحات نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، التي ألقاها على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن أمس الجمعة. ووفقا لموقع قناة الميادين، أكد شولتس في كلمة، السبت، خلال مؤتمر ميونيخ، “عدم قبول بلاده تدخل أحد في شؤونها الداخلية”، رافضاً تدخلات نائب الرئيس الأميركي لصالح “حزب البديل” اليميني الألماني. وجاء ذلك بعدما التقى نائب الرئيس الأميركي، زعيمة الحزب أليس فايدل، وذلك قبل تسعة أيام من الانتخابات الألمانية المقررة في 23 / فبراير الحالي

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