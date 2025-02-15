التاريخ يقف في صف ليفربول ضد الذئاب

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عدن - ياسمين التهامي - � أجل التشبث بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، سيخوض ليفربول مواجهة صعبة غدًا على ملعبه مع وولفرهامبتون. وتكمن صعوبة المباراة في أن صدارته للجدول أصبحت مهددة بعد فوز أرسنال على ليستر سيتي وتقليص الفارق إلى 4 نقاط. لكن في الوقت نفسه، فإن تاريخ مواجهات الفريقين يؤكد تفوق كبير للريدز، فقد سبق وأن تواجها 21 مرة في البريميرليغ، انتصر ليفربول في 17 مباراة مقابل مباراتين فقط للولفز، وتعادلا في مباراتين

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