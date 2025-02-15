شكرا لقرائتكم خبر عن سكان محافظة يمنية يشعرون بهزة أرضية خفيفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - البيضاء- جهينة يمن: أبلغ سكان في مدينة البيضاء وسط اليمن عن شعورهم بهزة أرضية خفيفة استمرت لثوانٍ معدودة. وقالت مصادر محلية ان الهزة وقعت عند الساعة الثامنة وأربعين دقيقة مساء اليوم السبت. واكدت المصادر ان العديد من السكان شعروا بالهزة في مختلف أنحاء المدينة.



يأتي ذلك بعد زلزال ضرب إثيوبيا أمس، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه هزة ارتدادية ناتجة عن الزلزال الرئيسي.

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