شكرا لقرائتكم خبر عن الموظفون النازحون في عدن يتظاهرون غدًا رفضًا لتأخير الرواتب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن - متابعات:

يعتزم ملتقى الموظفين النازحين في العاصمة المؤقتة عدن تنظيم وقفة احتجاجية صباح غدٍ الأحد أمام وزارتي المالية والخدمة المدنية في حي الشابات بمديرية خور مكسر، للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة من يوليو حتى ديسمبر 2024.

وأوضح الملتقى في بيان أن هذه الخطوة تأتي ردًا على أشهر من المماطلة والتأخير من قبل وزارة المالية، مشددًا على ضرورة انتظام صرف الرواتب أسوةً ببقية الموظفين في المناطق المحررة.

ودعا الملتقى جميع الموظفين النازحين من مختلف المحافظات إلى المشاركة بفعالية في الوقفة، مؤكدًا أن الحضور الجماعي ضروري لإيصال مطالبهم للحكومة، معتبرًا هذه الوقفة مفصلية في سبيل انتزاع حقوقهم وضمان مستقبل أسرهم.