شكرا لقرائتكم خبر عن موسم برائحة الفساد …! ريال مدريد رسميا خارج الحسابات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جوم وغضب كبير جدا على الاتحاد الاسباني في هذا الموسم بسبب الضغط التحكيمي الممنهج ضد ريال مدريد … الجولات الثلاث الاخيره ريال مدريد خسر فيها 7 نقاط من اصل 9 وسبب تلك الخسائر كان رسميا معلق في ذمة السيد كانتليخو و حاشيته في غرف التحكيم هذا على الاقل ما تم اعلانه من قبل ادارة الريال ومن خلال الفديوهات التي تعرض بعد كل لقاء … ولكن التعليق الاكثر حده وجرأة هو ما قاله الصحفي خوانما رودريغيز بعد ان طرد جود بيلينغهام قائلا ” من الصعب التنافس في دوري نيغريرا القذر هذا ” . لنكن اكثر صراحه ووضوح الحرب الدائره حاليا بين ادارة ريال مدريد وبين الاتحاد الاسباني وتحديدا غرف التحكيم هي حرب تحدي و ” كسر عضم ” بين الطرفين … اي نعم الريال سيء في بعض المواجهات واي نعم لديه مدرب عقيم فكريا ولكن الوضع على ارض الملعب هو مهزلة حقيقية …! الحكم الذي اشهر البطاقه في وجه جود بيلينغهام هو نفسه من تجاهل سب وشتم رافينيا بكلمات اكبر وافضح مما نطق به جود … الموازين تتبدل في لحظة واحدة بكل اسف …! جود لم يوجه الكلمات للحكم كان يشتم بكلمه اعتياديه تقال في الاوساط الرياضيه بين اللاعبين وليست موجهه بشكل مباشر ولكن الحكم كذب في تقريره وسجل بانها موجهه لشخصه وهو ما تم فضحة قبل قليل من خلال الكاميرا بان الحكم كان كاذب في اقواله . الامر الاخر الذي يدفعنا للقول بان الريال خرج رسميا من حسابات الدوري في هذا الموسم هو ذلك النهج ” الخبيث ” الذي يستخدمه التحكيم امام الفريق الابيض …! بمعنى ، اي ضرب واحتكاك ضد لاعبي الريال يعتبر ضرب عادي وفي حال احتساب خطأ لا يمنح لاعب المنافس اي انذار وهذا يعني ضمنيا ان لاعبي الفريق المنافس يمكنهم الاستمرار في الضرب وتكسير ايقاع المباراة … هذا الاسلوب كفيل جدا بان يحطم اي فريق مهما كان شأنه … اسلوب الاستفزاز وعدم احتساب الاخطاء كفيل جدا بان يخرج اي فريق من اللقاء مهما كانت خبرته ومهما كان لديه من اسماء بالتالي لا يمكن ان نغفل ونتجاهل هذا الاسلوب وهذا النهج الفاسد امام الريال والارقام في هذا الموسم هي خير شاهد على اسلوب الحكام في هذا الموسم تحديدا . ختاما غالبا وعلى الارجح هناك قرار داخلي اتخذ بان هذا الفريق وبهذه الادارة يجب ان يتم الدهس عليها بقوه من غرف التحكيم … او كما يقال في لقة الشارع ” بالقانون ” استطيع ان ارتكب ضدك قرار قاسي ولكن محمي بالقانون والنظام . موسم للنسيان … لا يمكن ان تحارب منظومة فاسده مهما كانت القوه لديك .

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