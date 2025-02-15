شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة اقتصادية في عدن: الريال اليمني يتدهور والدولار يصل إلى أعلى مستوياته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �هدت مدينة عدن اليمنية اليوم انهيارًا تاريخيًا غير مسبوق في قيمة الريال اليمني، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 2361 ريالًا في التعاملات غير الرسمية، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق. هذا الانهيار الحاد في العملة المحلية يأتي في وقت حساس وسط توقعات تشير إلى إمكانية حدوث "جرعة سريعة جديدة" من الإصلاحات الاقتصادية، والتي يمكن أن تفاقم الوضع أكثر. شهدت مدينة عدن اليمنية اليوم انهيارًا تاريخيًا غير مسبوق في قيمة الريال اليمني، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 2361 ريالًا في التعاملات غير الرسمية، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق. هذا الانهيار الحاد في العملة المحلية يأتي في وقت حساس وسط توقعات تشير إلى إمكانية حدوث "جرعة سريعة جديدة" من الإصلاحات الاقتصادية، والتي يمكن أن تفاقم الوضع أكثر.

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