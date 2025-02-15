شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء مهلة ترامب.. شروط إسرائيلية جديدة حول اتفاق غزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دما انتهت مهلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحركة حماس ورميه الكرة في ملعب إسرائيل، قائلا إن عليها الآن أن تقرر ما ستفعله بشأن الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع الأسرى، اليوم السبت، ردت تل أبيب بفرض شروط جديدة في المرحلة الثانية من اتفاق غزة. speakol فقد أفادت مصادر "العربية/الحدث" أن المستوى السياسي الإسرائيلي أوصى بضرورة استمرار المرحلة الأولى لاتفاق غزة. وأضافت أنه أوصى أيضاً بفرض شروط جديدة لمرحلة اتفاق غزة الثانية. كما أكدت أن هناك توافق إسرائيلي على الضغط لدمج الدفعتين السابعة والثامنة من اتفاق غزة. 3 إسرائيليين وبوقت سابق اليوم، سلم عناصر من "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحماس، 3 أسرى إسرائيليين، ضمن الدفعة السادسة من اتفاق وقف إطلاق النار إلى الصليب الأحمر. حيث غادرت قافلة الصليب الأحمر مدينة خان يونس ناقلة الإسرائيلي الروسي ساشا تروبانوف والإسرائيلي الأميركي ساغي ديكل حن والإسرائيلي الأرجنتيني يائير هورن إلى معبر كرم أبو سالم. وتسلمهم الجيش الإسرائيلي، بعدما أحضرهم عناصر حركتي حماس والجهاد على منصة، حيث تحدثوا بالعبرية عبر مذياع أمام حشد من الأشخاص الذين تجمعوا في المكان، وشددوا على ضرورة الإفراج عن الباقين. الأسرى الفلسطينيون من جهتها أطلقت إسرائيل سراح الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر. وذكر مراسل "العربية/الحدث" أن الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم وصلوا إلى قطاع غزة، مشيراً إلى توافد الأهالي لاستقبالهم بأعداد كبيرة. ودفعة اليوم من الأسرى هي الأكبر حتى الآن في إطار الدفعة السادسة، وشملت 36 فلسطينياً من المحكومين بالمؤبد، و333 ممن اعتقلتهم بعد السابع من أكتوبر في غزة. كما سيتم إبعاد 24 من المحكومين بالمؤبد إلى خارج غزة، حسب مراسل "العربية/الحدث"، حيث سيتم نقلهم إلى مصر أولاً ثم إلى دولة ثالثة قد تكون تونس أو قطر أو تركيا. كذلك أوضح الصليب الأحمر أنه نقل 4 أسرى فلسطينيين محررين إلى الضفة الغربية، فيما أفادت مراسلة "العربية/الحدث" بوصول 24 من الأسرى المبعدين إلى رفح. المرحلة الأولى يشار إلى أن هذا التبادل اليوم يأتي ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار الذي يمتد على 3 مراحل. وكانت حماس قد أفرجت سابقاً عن 16 من أصل 33 إسرائيلياً حتى الآن (وفقاً لما نصت عليه المرحلة الأولى)، إلى جانب 5 تايلانديين تم تسليمهم في عملية إطلاق سراح غير مقررة. فيما بقي حالياً 73 إسرائيلياً محتجزين في غزة، يعتقد أن نصفهم فقط على قيد الحياة، حسب تقديرات إسرائيلية. ووفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير وتمتد مرحلته الأولى 42 يوماً، يتم تنفيذ الدفعة السادسة لتبادل الأسرى، اليوم السبت. وبموجب شروط الاتفاق، يتم إطلاق سراح 33 أسيراً محتجزاً في غزة بحلول بداية مارس، في مقابل 1900 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل. وتم حتى الآن الإفراج عن 16 أسيراً إسرائيلياً و765 معتقلاً فلسطينياً.

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