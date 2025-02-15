بالصورة.. شاهد أضرار حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" المتمركزة بالبحر الأحمر

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عدن - ياسمين التهامي - ترفت الولايات المتحدة، السبت، بإصابة حاملة الطائرات الأمريكية المتمركزة بالبحر الأحمر “يو اس اس هاري ترومان”. يتزامن ذلك مع استمرار رحلتها في طريق العودة. ونقلت وسائل اعلام أمريكية عن مصادر قولها ان هيكل حاملة الطائرات تعرض لأضرار كبيرة منها تشقق وصل حد الاختراق. وتداولت المصادر صورا لأضرار كبيرة بعرض البارجة الامريكية. وقد سارعت البحرية الامريكية للاعتراف بتضرر “ترومان” محاولة التقليل منها بزعم وقوع حادث اصطدام بسفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل المصرية مع ان مصر لم تؤكد ذلك. وتعرف حاملة الطائرات الأمريكية بانها الأكثر تدريعا إضافة إلى ان اسطول من البوارج تعبر بجوارها لتأمينها ما يقلل فرضية اصطدامها كون الاقتراب منها لمسافة قريبة مستحيل وقد يدفع لإطلاق نار. وكانت “ترومان” تعرضت لأكثر من 5 هجمات خلال تواجدها في البحر الأحمر منذ فترة وجودها هناك والتي لم تدوم لأشهر قليلة. ومؤخرا قررت الدفاع الأمريكية سحب البارجة مستغلة حالة الاستقرار الذي افرزه اتفاق وقف اطلاق النار بغزة. ويرجح خبراء بأن يكون تسويق مزاعم الاصطدام ضمن محاولات أمريكية للتغطية على هجمات يمنية يرجح انها وراء تلك الاضرار خصوصا مع قرار أمريكا قيادة البارجة صوب قواعدها في الولايات المتحدة للصيانة

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