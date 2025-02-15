شكرا لقرائتكم خبر عن خطة مصرية مدعومة عربيا ودوليا ردا على مخطط ترامب.. تعرف على تفاصيلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

تستعد مصر لإطلاق خطة شاملة لمعالجة قضية غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام، بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتركز الخطة المصرية المدعومة عربيا ودوليا على رفض فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة وتؤكد على ضرورة بقاء أهل القطاع في أراضيهم.

ووفق مصادر مطلعة فإن الخطة تستجيب للمطالب الإسرائيلية بتقليص نفوذ حركة حماس، حيث تنص على تسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية بعد تعديلها، مع إمكانية بقاء نفوذ حماس السياسي ولكن دون وجود مسلح في المنطقة.

وتشمل الخطة أيضًا مشاركة القوات والإدارة العربية مع السلطة الفلسطينية، بشرط تأكيد موافقة إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية.

كما تتضمن خطة لتعافي غزة وسكانها قبل البدء في إعادة الإعمار. تسعى الخطة العربية إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في غزة والضفة الغربية كمرحلة أولى، ما يؤدي إلى إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بشكل نهائي.

ومن المقرر أن يجتمع قادة خمس دول عربية في الرياض الأسبوع المقبل لإقرار الخطة، على أن تُعتمد رسميًا في قمة عربية يوم 27 فبراير 2025.

كما سيتم التواصل مع الرئيس ترامب لتقديم الخطة كبديل لخطة "صفقة القرن".