شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطون يوجهون دعوة للحزب الاشتراكي بتعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة يمن:

دعا ناشطون في محافظة تعز، الحزب الاشتراكي اليمني إلى سحب ممثليه من مرافق السلطة المحلية، وذلك عقب إعلانه تعليق اجتماعاته مع السلطة المحلية بسبب تردي الخدمات وانتشار الفساد والانهيار الاقتصادي.

ورأى الناشطون أن استمرار وجود ممثلي الحزب في مناصبهم يتناقض مع موقفه المعلن، مطالبين إياه باتخاذ خطوة أكثر جدية لتعزيز مصداقيته أمام الرأي العام.

ويشغل الحزب الاشتراكي عددًا من المناصب في السلطة المحلية.

واشاروا الى ان قيادات في الحزب الاشتراكي تشغل حاليا مناصب مهمة في السلطة المحلية بينها وكيل المحافظة محمد الصنوي، ومدير مكتب المالية محمد السامعي ومدير مكتب شركة النفط علي الأجعر، بالإضافة إلى مدراء ثلاث مديريات وعدة مناصب أخرى حد قولهم.

ويترقب الشارع التعزي ما إذا كان الحزب سيستجيب لهذه الدعوات، أم سيكتفي بموقفه الحالي دون اتخاذ إجراءات إضافية.