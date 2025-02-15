شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات متبادلة بين المليكي والصلاحي حول قضايا احتيال وتشويه سمعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

تصاعدت حدة الخلاف بين الناشطين حسام المليكي وجلال الصلاحي، حيث تبادل الطرفان الاتهامات عبر منصات التواصل الاجتماعي. واتهم الصلاحي، عبر حسابه على منصة إكس (@galal_alsalahi)، المليكي بالاحتيال على اليمنيين من خلال أنشطة مرتبطة بشركة كيونت، في حين نفى المليكي في بيان تداوله ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تلك الادعاءات، معتبرًا أنها مجرد حملة تشويه وتضليل، وأكد أنه لجأ إلى القضاء لمحاسبة الصلاحي قانونيًا.

وشدد المليكي في بيان له على أنه ليس مندوبًا رسميًا للشركة ولم يتسلم أي حوالات مالية كما زُعم، مؤكدًا استعداده للمحاسبة أمام الجهات المختصة في حال وجود أي أدلة ضده.

كما اعتبر أن الصلاحي لم يقدم أي ضحايا أو إثباتات حقيقية لدعم اتهاماته، متوعدًا بكشف ما وصفه بـ"حملة الافتراءات" قانونيًا وإعلاميًا.

يأتي هذا الجدل وسط تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المتابعون بين داعم للمليكي ومؤيد للصلاحي، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات القانونية حول القضية.