شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يمنع مراسلي أكبر وكالة في العالم من دخول البيت الأبيض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

أعلنت الرئاسة الأميركية، أمس الجمعة، منع وكالة أسوشييتد برس من دخول المكتب البيضاوي والصعود على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" حتى إشعار آخر، وذلك بسبب رفضها تسمية "خليج المكسيك" بـ"خليج أميركا"، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام.



وقالت الوكالة إنها مُنعت منذ الثلاثاء من تغطية الفعاليات في البيت الأبيض، بعد رفضها استخدام التسمية الجديدة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الخليج.



وفي تعليق رسمي، قال نائب رئيس موظفي البيت الأبيض تايلور بودوفيتش إن وكالة"أسوشييتد برس تواصل تجاهل التغيير الجغرافي القانوني، وإذا كان الدستور الأميركي يكفل لها حرية التعبير، فإنه لا يضمن لها حق الوصول غير المشروط إلى المكتب البيضاوي والطائرة الرئاسية."



وأشار إلى أن مراسلي الوكالة ومصوريها سيحتفظون بأوراق اعتمادهم لدخول مجمع البيت الأبيض، لكن مشاركتهم في بعض الفعاليات ستظل مقيدة حتى إشعار آخر.

أسوشييتد برس (AP) هي وكالة أنباء أميركية تأسست عام 1846، وتعد من أقدم وأكبر وكالات الأنباء في العالم.

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