شكرا لقرائتكم خبر عن البيض يهاجم الانتقالي: فشل وفساد قياداته واضح للجميع والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:
شن هاني البيض، نجل الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض، هجومًا حادًا على المجلس الانتقالي الجنوبي، متهمًا قياداته بالفشل والفساد.
وقال البيض في تغريدة على حسابه في منصة إكس:
"هي قاعدة واضحة نقولها دائمًا للذين لا يريدون أن يستوعبوا المعادلة العملية: الذين لم يحققوا شيئًا مفيدًا للناس من خلال المجلس الانتقالي، بعد كل هذه السنوات والفرص المتاحة لهم، لن يستطيعوا تقديم شيء جديد وهم في الحكومة اليمنية... إلا لأنفسهم فقط."
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الانتقادات لأداء المجلس الانتقالي، خاصة فيما يتعلق بإدارته للملفات الخدمية والسياسية في الجنوب.
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