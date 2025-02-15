شكرا لقرائتكم خبر عن أول اتفاق مع الساحر …! الورقة التي بدلت تاريخ برشلونة والعالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مثل هذا اليوم قبل 23 عامًا، شهد عالم كرة القدم لحظة فارقة عندما وقع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي ، على أول عقد رسمي له مع برشلونة، في خطوة تاريخية غيّرت مسار تاريخ كرة القدم. في ذلك الوقت، لم يكن أحد يتخيل أن هذا الفتى البالغ 13 عامًا سيصبح لاحقًا أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، محققًا إنجازات مذهلة مع الفريق الكتالوني، من ألقاب محلية وقارية إلى أرقام قياسية لا تُحصى. ويبقى توقيع ميسي على عقده الأول مع برشلونة نقطة تحول في مسيرته، حيث بدأ من هناك مشوارًا أسطوريًا جعله رمزًا خالدًا في عالم كرة القدم. أبرز إنجازات ميسي أثناء تواجده ضمن صفوف البارسا: شارك في 778 مباراة. سجل 672 هدفًا. صنع 305 هدفًا. الهداف التاريخي لبرشلونة. الهداف التاريخي للدوري الإسباني. أكثر من سجل في عام ميلادي واحد: 91 هدفًا في 2012. حقق لقب الدوري الإسباني 10 مرات. حقق السوبر الإسباني 8 مرات. حقق دوري أبطال أوروبا 4 مرات. حقق كأس ملك إسبانيا 7 مرات. حقق السوبر الأوروبي 3 مرات. حقق كأس العالم للأندية 3 مرات. حقق الكرة الذهبية أثناء لعبه في البارسا 6 مرات. حقق الحذاء الذهبي 6 مرات

كانت هذه تفاصيل خبر أول اتفاق مع الساحر …! الورقة التي بدلت تاريخ برشلونة والعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.