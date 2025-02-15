شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي.. ماكينة أهداف لا تهدأ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصل كيليان مبابي تألقه التهديفي مع ريال مدريد ، حيث سجل 14 هدفًا في 17 مباراة، ليصبح الهداف الأبرز للفريق هذا الموسم، بمعدل تهديفي يبلغ 0.83 هدف في المباراة الواحدة منذ 4 ديسمبر، يثبت النجم الفرنسي أنه الورقة الرابحة في هجوم الميرنغي. مبابي كان صاحب هدف البداية في 12 من أصل 39 مباراة لعبها ريال مدريد هذا الموسم، مما يعكس تأثيره الكبير في افتتاح التسجيل ودفع الفريق نحو الانتصارات

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