شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث..؟الكشف عن أمر خطير سيعصف بالبنوك اليمنية خلال أيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقال الداعري: ‏قادم الأيام ستكون الأخطر على البنوك اليمنية والقطاع المصرفي اليمني عموماً في مختلف المناطق اليمنية،نتيجة انعكاسات عقوبات تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية على كل البنوك دونما استثناء حتى الآن باعتبار البنوك الخارجية المراسلة تتعامل مع مفتاح بلد مصنف ومعاقب بكله واختتم: فاستعدوا لمفاجآت صادمة

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا يحدث..؟الكشف عن أمر خطير سيعصف بالبنوك اليمنية خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.