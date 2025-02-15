شكرا لقرائتكم خبر عن فهد الشليمي يعلق على لقاء الملك عبدالله الثاني مع ترامب: مناورة سياسية وتوضيح الموقف الأردني في القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق المحلل السياسي فهد الشليمي، على لقاء ملك الأردن الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الموقف الأردني

وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إكس: ” الموقف الأردني موقف تاريخي ليس فقط في لقاء ترامب وإنما منذ عام 1948، حيث استقبلوا الفلسطينيين وخاضوا حرب 1967، وحرب الكرامة وشاركوا ضد العدو الإسرائيلي”.

لقاء سياسي

وتابع: ” أعتقد لقاء الملك عبدالله لقاء سياسي من الدرجة الأولى، برز فيه المناورة السياسية للملك، لما قال أنا مستعد استقبل 2000 فلسطيني مريض، ولكن استقبال أهل غزة وتهجيرهم لا.. لازم أتباحث، وهذا مخرج دبلوماسي كبير، حاطوه أمام الكاميرات عشان يحرجوه قلب الطاولة عليهم، وقال سأعالج 2000 مريض من الأطفال المصابين بالسرطان جعل الإعلام يركز على مشكلة مرضى السرطان”.

المقترحات المصرية

وتابع: ” ملك الأردن أصدر بيان صريح وقال ننتظر المقترحات المصرية وعقد لقاء مع ولي العهد السعودي ، فهو يريد جبهة واحدة، وهذا ما فعله ياسر عرفات في كامب ديفيد لما قال لازم أتشاور مع العرب”.

الأمان والاستقرار

وأردف: ” كل الشكر والتقدير للأردن اللي استقبل الفلسطينيين والعراقيين واليمنيين والليبيين والسوريين وكل واحد تضيق عليه الأرض يروح المملكة الأردنية الهاشمية ويجد الأمان والاستقرار”.

مناورة سياسية

وأضاف: ” رغم الضغوط الكثيرة استطاع ملك الأردن وبحضور ابنه ولي العهد أن يعمل مناورة سياسية قليل من الرؤساء يستطيع أن يعملها”. وواصل: ” نحن نحتاج مناورة ما هي هنجمة وبالذراع لا هي بالدبلوماسية”.

حماس

وتساءل: ” من الذي وضع العرب في هذا الموضوع؟.. الأردن ولا مصر ولا السعودية ولا الكويت ولا الإمارات! ، اللي وضع العرب في هذا الموضوع وإضعاف الموقف الفلسطيني ليس محمود عباس الرئيس الفلسطيني، وإنما حماس هي التي وضعت العرب في هذا الموقف، وهي من ساهمت في تشريد الفلسطينيين وطرح موضوع التهجير، وهي من أودت بحياة 50 ألف فلسطيني و 150 ألف مصاب وجريح ومليون و200 ألف مهجر”.

معركة

وأكمل: ” أمس أشوف مقابلة لشخص اسمه أبو مرزوق قال، هذه معركة خسرناها من ضمن المعارك التاريخية، شو بدك الآن تعمل المعركة الدبلوماسية”.

اقتراحات ترامب

وتابع: ” دائما اقتراحات ترامب تصل إلى المستوى الأعلى وهو مو جاد فيها، والآن بدأوا ينسحبون ويقولون نحن نستثمرها، ويقولون نحن لم نتحدث عن عدم عودتهم”.

فخ سياسي

واختتم قائلا: ” جلالة الملك عبدالله تستاهل التحية، اللي كانوا عاملين لك فخ سياسي ودبلوماسي وإعلامي وقدرت تقلب الطاولة عليهم، ما خلاهم يستفردون به”.