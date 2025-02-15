شكرا لقرائتكم خبر عن بمقطع فيديو الرئيس ترامب يوجه رسالة الشعب الاردني والان مع التفاصيل

pic.twitter.com/iHc8ZPrIre — مكة (@maka85244532) February 12, 2025 "> pic.twitter.com/iHc8ZPrIre — مكة (@maka85244532) February 12, 2025 وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رسالة الشعب الأردني، في مقطع فيديو من البيت الأبيض. وقال ترامب في الفيديو :"إلى شعب الأردن العظيم، أنتم شعب رائع يتمتع بذكاء، وتمتلكون ملكاً عظيماً، قائد حقيقي، يتمتع بقلب رائع، ويحبكم كثيراً، ويحب بلاده". وأضاف ترامب :"الملك عبد الله الثاني هو أحد أعظم القادة بالعالم، وأقول لكم من أعماق قلبي، أنتم محظوظون جداً بوجوده بينكم عدن - ياسمين التهامي - a href="">وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رسالة الشعب الأردني، في مقطع فيديو من البيت الأبيض. وقال ترامب في الفيديو :"إلى شعب الأردن العظيم، أنتم شعب رائع يتمتع بذكاء، وتمتلكون ملكاً عظيماً، قائد حقيقي، يتمتع بقلب رائع، ويحبكم كثيراً، ويحب بلاده". وأضاف ترامب :"الملك عبد الله الثاني هو أحد أعظم القادة بالعالم، وأقول لكم من أعماق قلبي، أنتم محظوظون جداً بوجوده بينكم

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