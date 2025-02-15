شكرا لبحثكم عن خبر قرار بتعيين مستشار رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة اليمانية الخيرية لشؤون العلاقات العامة والإعلام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

صدر قرار إداري رقم (02) لعام 2025م بتعيين الأستاذ إبراهيم عيسى عمر حزام مستشارًا لرئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة اليمانية الخيرية لشؤون العلاقات العامة والإعلام في المركز الرئيسي.

وقد لاقى هذا القرار ترحابًا واسعًا من الجميع، لما يتمتع به الأستاذ إبراهيم من خبرة طويلة ومكانة مرموقة في مجال العمل الخيري على مستوى الوطن، مما يساهم في تعزيز دور الجمعية في تحقيق رسالتها الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن الأستاذ إبراهيم بن عيسى أبو إسماعيل القرشي يعد من الشخصيات الاجتماعية البارزة في مجال العمل الخيري، وله علاقات طيبة ومتميزة مع فئات المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجهات الرسمية والشعبية، كما يتمتع بعلاقات مهنية قوية مع وسائل الإعلام المتنوعة، مما يعزز من فرص التعاون والنمو في مجال العمل الخيري.