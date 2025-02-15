شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سويسري يكشف عن مفاجأة لديك ثروة إذا كان لديك في منزلك أجهزة إلكترونية قديمة وتالفه تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لطالما اعتدنا على التخلص من الأجهزة الإلكترونية بمجرد توقفها عن العمل، أو تخزينها في الأدراج دون تفکیر،

ولكن هل تعلم أن العديد من هذه الأجهزة تحتوي على ذهب عيار 22 قيراطا؟

فقد توصل باحثون من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ إلى طريقة مبتكرة لاستخراج الذهب

من هذه الأجهزة، ما يكشف أن منازلنا تحوي "مناجم" مخفية من المعادن الثمينة داخل النفايات الإلكترونیة،

وفقا لموقع unionrayo.

كيف يتم استخراج الذهب من الأجهزة؟

طور العلماء في المعهد الفيدرالي السويسري تقنية جديدة تعتمد على بروتينات مصل اللبن (تشبه تلك

المستخدمة في صناعة الألبان) لالتقاط أيونات الذهب من الدوائر الإلكترونية.

باختصار، تم ابتكار "إسفنجة" ذكية تمتص الذهب، ما يجعل عملية استخراجه أكثر صداقة للبيئة مقارنة

بالطرق التقليدية، وباستخدام هذه التقنية، تمكن الباحثون من استخراج قطعة ذهبية عيار 22 قيراطا من 20

لوحة أم لأجهزة كمبيوتر قديمة!

ما كمية الذهب الموجودة في أجهزتنا؟

قد تبدو كمية الذهب في جهاز واحد ضئيلة، ولكن عند النظر إلی عدد الأجهزة التي يتم إنتاجها والتخلص منها

سنويًا، تصبح الصورة أكثر وضوحًا، حيث يتم التخلص من ملايين الأجهزة الإلكترونية كل عام، وهذه الطريقة

الجدیدة یمکن أن تستعید ما یصل إلی 50 دولاژا من الذهب من کل جهاز.



بديل بيئي للتعدين التقليدي

لا تتميز هذه الطريقة بفعاليتها فحسب، بل إنها أيضًا أكثر استدامة من التعدين التقليدي. فالتعدين ينتج

كميات كبيرة من النفايات السامة وله تأثير بيئي كبير. بينما تعتمد هذه التقنية على إعادة استخدام الذهب

الموجود بالفعل في الأجهزة الإلكترونية، ما يساهم في خلق نموذج استهلاك أكثر مسؤولية تجاه البيئة.

مقارنة بين استخراج الذهب من الأجهزة والتعدين

لاستخراج الذهب من الأجهزة الإلكترونية، يتم تفكيك الأجزاء التي تحتوي على الذهب، مثل اللوحات الأم، ثم

إذابتها في محلول خاص لفصل المعادن. بدلًا من استخدام المواد الكيميائية الضارة، يتم استخدام طرق أكثر أمانًا

لالتقاط الذهب فقط، ثم يتم تسخينه لتحويله إلى كتلة من الذهب الخالص.

أما في التعدين، فإن العملية أكثر تعقيدًا وتأثيرًا على البيئة، حيث يتم حفر الأرض لاستخراج الصخور الحاملة

للذهب، ثم سحقها وخلطها بمواد كيميائية مثل السيانيد أو الزئبق لفصل الذهب، بعد ذلك، يتم صهر الذهب

في درجات حرارة عالية للحصول على سبائك أو قطع صغيرة.

عند مقارنة العمليتين، نجد أن التعدين أكثر تدميرًا للبيئة، ما دفع العديد من الشركات إلى البحث عن بدائل

أكثر استدامة تسمح باستخدام الذهب دون الإضرار بالکوکب.

إذا كنت تتساءل عن مصير الأجهزة الإلكترونية التي نتخلص منها، فاعلم أنها تحتوي على ثروة مخفية من

الذهب، وبفضل التكنولوجيا التي طورها المعهد الفيدرالي السو يسري، يمكن أن تصبح إعادة تدوير الذهب

ممارسة شائعة في المستقبل، لذا، في المرة القادمة التي تفكر فيها في التخلص من جهاز إلكتروني، تذكر أنك قد

تکون ترمي "کنزًا" ثمینًا!