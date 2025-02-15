شكرا لقرائتكم خبر عن العشاري: لماذا رفضت صنعاء عروض مخفضة لأسعار الكهرباء والغاز..؟! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال البرلماني السابق والقيادي المؤتمري احمد العشاري ان شركة كهرباء تجارية قدمت عرضا لصنعاء بتوفير الكهرباء بسعر الكيلو (90) ريالا للكيلو وات، وأخرى قدمت عرضا بتوفير مادة الغاز بسعر الاسطوانة للمواطنين بـ(2350 ) ريالا.
وبين العشاري في حسابه على الفيسبوك ان العرضان رفضا. متسائلا: هل هذا صحيح..؟! متمنيا من الجهات المسؤولة التوضيح.
وقال: إذا صح ذلك فهو تأمرا على السلطة القائمة نفسها، وجريمة اقتصادية واجتماعية كبرى.
واستدرك: هذا ليس تحريضا ولا إساءة ولا اخلالا بالأمن والاستقرار، ولا استهدافا للجبهة الداخلية.
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