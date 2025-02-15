شكرا لقرائتكم خبر عن هدف صادم لزيارة العليمي لالمانيا "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر سياسية عن هدف صادم وغير معلن لزيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

جاء بين أبرز تلك المصادر، السياسي والاعلامي الجنوبي البارز صلاح السقلدي، الذي أكد أن زيارة العليمي إلى ألمانيا هدفها متابعة استثماراته فيها، وليس مجرد المشاركة في مؤتمر الأمن الدولي الذي تستضيفه ميونيخ الألمانية.

وقال السقلدي: "ألمانيا هي مستودع ومستقر الأموال المنهوبة من اليمن منذ عام 79م، وأغزرها ما نُهب بعد 94م وتأتي (ألمانيا) بالمرتبة الثانية بعد ابوظبي كمستقبِل لتلك الأموال".

مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "لهذا لا تستغربوا أن العليمي- وغير العليمي- يقوم بزيارتها دائما، زيارات معلنة وغير معلنة".

ومنذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي أجرى العليمي 4 زيارات إلى ألمانيا الاتحادية، أولها في 12 سبتمبر 2022م، وفي 16 فبراير 2023م، و15 فبراير 2024م، و13 فبراير 2025م، بالإضافة إلى زيارة غير معلنة أواخر العام الماضي، يرافقه أو يستقبله في كل منها رجل الأعمال عبدالعزيز المخلافي، المعين بقرار منه في ابريل 2022م مستشارا اقتصاديا له.