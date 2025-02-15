شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يصدم الصحفيين الهنود برد غير متوقع! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:
في موقف أثار الجدل، أحرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد الصحفيين الهنود خلال مؤتمر صحفي، وذلك أثناء حضور رئيس الوزراء الهندي في البيت الابيض.
وأثناء طرح الصحفي الهندي لسؤاله، قاطع ترامب حديثه قائلاً: "مش فاهم منك ولا كلمة"، في إشارة إلى صعوبة فهم لهجة الصحفي الهندي.
الموقف أثار تفاعلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض إهانة للصحافة الهندية، بينما رأى آخرون أنه أسلوب ترامب المعتاد في التعامل مع الصحفيين.
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