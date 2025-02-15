شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يفاجئ الجميع ويعلن عن قرار خطير سيتخذه غداً بخصوص غزة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ "موقف متشدد" تجاه غزة يوم غد السبت، مضيفا أنه ليس متأكدا من الخطوات التي ستتخذها إسرائيل.

وقال ترامب خلال حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي "إذا كان الأمر متروكًا لي، فسأتخذ موقفًا صارمًا للغاية. لا أستطيع أن أخبركم بما ستفعله إسرائيل".

وتابع الرئيس الأمريكي "لا أعرف ماذا سيحدث في الساعة 12 ظهرا"، في إشارة إلى الموعد النهائي الذي وضعه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكان ترامب قد قال يوم الاثنين المنصرم إن "حماس" يجب أن تطلق سراح جميع الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم بحلول ظهر السبت، وإلا سيقترح إلغاء وقف إطلاق النار و"سيدع أبواب الجحيم تنفتح على مصراعيها".

وجاء تصريح ترامب بعد أن هددت "حماس" في وقت سابق بعدم إطلاق سراح المزيد من الرهائن بعد أن اتهمت إسرائيل بانتهاك بنود وقف إطلاق النار بمنعها دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

واليوم أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أنها ستفرج السبت عن الرهائن يائير هورن والأمريكي الإسرائيلي ساجي ديكل حن والروسي الإسرائيلي ألكسندر تروفانوف، وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT