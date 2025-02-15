شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موقف ملك الاردن: ناشطون يتداولون فيديو أقوى خطاب لزعيم عربي في البيت الابيض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

تفاعل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مع الموقف الصعب الذي واجهه العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين خلال زيارته للبيت الأبيض والموقف المحرج الذي تعرض له من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

حيث تم تداول مقطع فيديو لخطاب الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح أمام الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن عقب احداث 11 سبتمبر.

واعتبروه ان هذا الخطاب هو أقوى خطاب ألقاه زعيم عربي امام رئيس الولايات المتحدة في البيت الابيض.

واستذكر الناشطون تفاصيل الخطاب، مشيرين إلى الأسلوب الذي تحدث به صالح، والذي حمل رسائل قوية وصريحة في سياق العلاقات العربية-الأمريكية.