شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تفاجئ الجميع وتعلن دعمها للحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت روسيا موقفها من تصنيف الولايات المتحدة جماعة الحو ثي بالإرهاب . وحملت روسيا أمريكا مسؤولية تفاقم الأزمة الانسانية وعرقلة تحقيق السلام في اليمن حد وصفها . وقال مندوب روسيا في مجلس الامن الدولي فاسيلي نيبينزيا إنه يجب إطلاق عملية سياسية في اليمن تعكس الواقع العسكري على الأرض. وأكمل : أن تصنيف أمريكا للحو ثيين منظمة إرهابية يعقد العمل الإنساني ويعرقل عملية السلام. واختتم : يجب على أمريكا إلغاء قرار تصنيف الحو ثيين وإلا فإنها تتحمل مسؤولية فشل عملية السلام باليمن.

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