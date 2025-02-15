شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة... قوات العمالقة تعلنها بكل وضوح سنرفع هذا العلم بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق مدير المركز الإعلامي بألوية العمالقة على قيام مليشيا الحوثي برفع الإعلام الإيراني بصنعاء وقال السقلدي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏لازال الحوثي يرفع العلم الإيراني في تظاهراته بميدان السبعين في صنعاء في إصرار منه على الاستمرار في العمالة والارتهان لطهران وتطبيق مخططاتها حتى بعد أن أصبحت إيران مبتورة الأيدي والأرجل

وتابع بالقول:ولم يعد لديها في الوطن العربي غير الحوثي رجلها العرجاء والجماعة المصنفة دوليا في قائمة الإرهاب.

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