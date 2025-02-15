شكرا لقرائتكم خبر عن ماريسكا يقدم اعتذاره للجماهير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - م إنزو ماريسكا اعتذاره لجمهور تشيلسي بعد الهزيمة التي تلقاها الليلة على يد برايتون. وكان برايتون قد فاز على البلوز بثلاثية نظيفة في مباراة الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي ، ليتأزم موقف تشيلسي في المنافسة على اللقب. وقال ماريسكا بعد اللقاء: “نشعر بالأسف تجاه الجماهير التي حضرت إلى هنا، ونأسف أيضًا لموقفنا الحالي”. وتجمد رصيد تشيلسي بعد الخسارة عند 43 نقطة، ليظل كما هو في المركز الرابع في جدول الترتيب

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