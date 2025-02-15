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ماريسكا يقدم اعتذاره للجماهير

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ماريسكا يقدم اعتذاره للجماهير

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عدن - ياسمين التهامي - م إنزو ماريسكا اعتذاره لجمهور بعد الهزيمة التي تلقاها الليلة على يد برايتون. وكان برايتون قد فاز على البلوز بثلاثية نظيفة في مباراة الجولة الـ25 من ، ليتأزم موقف تشيلسي في المنافسة على اللقب. وقال ماريسكا بعد اللقاء: “نشعر بالأسف تجاه الجماهير التي حضرت إلى هنا، ونأسف أيضًا لموقفنا الحالي”. وتجمد رصيد تشيلسي بعد الخسارة عند 43 نقطة، ليظل كما هو في المركز الرابع في جدول الترتيب

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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