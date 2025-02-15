شكرا لقرائتكم خبر عن عبر بيان رسمي … الهلال يستنكر القرارات التحكيمية أمام الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن نادي الهلال، في بيان رسمي، استنكاره للقرارات التحكيمية التي شهدتها مباراته أمام الرياض، والتي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن منافسات دوري روشن السعودي. الهلال أكد رفضه التام لتصريحات مايكل إيمينالو المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي، بشأن تمنياته أن يواجه الزعيم تحديات في المسابقة، وذلك عبر بيان رسمي نشره على صفحته في منصة “X”، جاء فيه: -“أبدى نادي الهلال استغرابه من الحالات التحكيمية المريبة التي تشهدها مباريات الفريق الأول لكرة القدم في دوري روشن السعودي، رغم توفر أحدث التقنيات المساعدة لاتخاذ القرارات العادلة. آخرها ما حدث في مواجهة الفريق أمام الرياض، حيث تم إغفال احتساب ركلتي جزاء، أكدت لقطات VAR صحتهما من زوايا متعددة، في استمرار لحالات تحكيمية تتسم بالتعنت، سواء بعدم العودة إلى التقنية أو تجاهل قرارات واضحة”. -“يجدد النادي موقفه الثابت بضرورة استقطاب طواقم تحكيمية أجنبية لإدارة مبارياته، بشرط أن يكونوا من حكام النخبة المعروفين في الدوريات الكبرى، متمنيًا ألا يُعاقب الفريق باستقدام حكام مغمورين، كرد فعل على رفضه المتكرر لمطالب رئيس لجنة الحكام مانويل نافارو، الذي يصر على عودة الحكام السعوديين”. -“يؤكد النادي استمراره في المنافسة بكل عزم وإصرار، وهو حق مشروع لجميع الأندية، متمنيًا ألا يكون الوضع الحالي نتيجة التصريحات الإعلامية السابقة لمايكل إيمينالو، الذي عبّر عن رغبته في أن يواجه الهلال تحديات في الدوري، وهي تصريحات لا تتناسب مع مسؤول يُفترض به الحياد تجاه جميع الفرق” وإليكم نص بيان نادي الهلال:

كانت هذه تفاصيل خبر عبر بيان رسمي … الهلال يستنكر القرارات التحكيمية أمام الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.