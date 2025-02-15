شكرا لقرائتكم خبر عن مصلون يغادرون مسجداً أثناء صلاة الجمعة لسبب صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر عن خروج المصلين من مسجد السنة في مدينة التربة بمحافظة تعز اليوم

وصرح الشيخ ابو عبدالرحمن خليل العديني بشأن الخلاف الذي حدث وقت صلاة الجمعة اليوم :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد تواصل بي غير واحد من إخواننا الفضلاء المحبين

يتساءلون عما حصل اليوم في مسجد السنة ولمشقة الرد والتوضيح لكل شخص على حدة

أقول:

جاءتنا ورقة من الأوقاف في محافظة تعز أنه سيأتي خطيب من قبل محور تعز يخطب عندنا

فحاولنا أن نتواصل ببعض إخواننا ممن لهم المعرفة عندهم

وقلنا لهم أخبرونا عن الموضوع الذي تريدون ونحن نخطب به إن شاء الله تعالى

فلم نجد منهم إلا الإصرار على أن يخطب صاحبهم ويقولون هذه الجمعة فقط ويقول بعضهم: الأمر من وزير الأوقاف فقلنا: حسبنا الله ونعم الوكيل

ثم تفاجأنا اليوم قبل الجمعة بنزول مجموعة مسلحين لابسين الزي العسكري

وقال أحدهم إنه الخطيب المرسل من المحور

وهو مبنطل يلبس الزي العسكري مع الجعبة والسلاح

واتصل نائب مدير الأمن ببعض إخواننا فذهبوا إليه وهو يتوعد إذا رفضنا الخطيب بإنزال طقومات وعساكر

إضافة إلى العساكر الذين جاءوا مع الخطيب العسكري ووقفوا عند بوابات المسجد

فتركنا لهم المسجد وخرجنا وخرج كثير من الناس ممن استنكروا فرض الخطباء بقوة السلاح

حتى كان بعضهم يقول: هذا أسلوب الحوثيين

ونحن نهدئ بعضهم ونقول هذه دولة وولاة أمر والله المستعان

أخوكم أبو عبد الࢪحمن خليل العديني