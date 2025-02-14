شكرا لقرائتكم خبر عن إيران توجه رسالة الى مجلس الأمن بشأن اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يران توجه رسالة الى مجلس الأمن بشأن اليمن أعلنت ايران رفضها القاطع للاتهامات الاي وصفتها ب«الفارغة» التي أثارتها نائبة المندوبة الدائمة الاميركية بالامم المتحدة في جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، ووصفتها بأنها «لا أساس لها» وأكدت أن سياسة ايران المبدئية تقوم دوما على دعم السلام والاستقرار والحل السياسي في اليمن. وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية ان بعثة ايران لدى الأمم المتحدة، وعقب تصريحات نائبة المندوبة الاميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة دوروتي شيا، أرسلت رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، جاء فيها: “لا يمكن لواشنطن إخفاء مسؤوليتها عن التواطؤ في جرائم الكيان الصهيوني باتهام إيران”. كما نفت البعثة أي انتهاك لحظر الأسلحة أو المشاركة في تصعيد الصراع في اليمن، مؤكدة: “أن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الأزمة اليمنية كان دائما موحدا ومستقرا. يجب حل هذه الأزمة من خلال عملية سياسية شاملة تضمن استقلال هذا البلد وسيادته الوطنية ووحدته وسلامة أراضيه”. وأعلنت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة مرة أخرى: “منذ بداية الأزمة اليمنية، دعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى وقف العدوان فوراً، ووقف إطلاق النار، وبدء محادثات هادفة بين الأطراف اليمنية، والتوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة دون أي تدخل أجنبي”. وأكدت: “إن مستقبل اليمن يجب أن يحدده شعب هذا البلد فقط، والسلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الدبلوماسية واحترام السيادة الوطنية والالتزام بالقانون الدولي، وليس من خلال التدخلات العسكرية أو توجيه اتهامات كاذبة”. وكانت نائبة المندوبة الدائمة الاميركية بالامم المتحدة جددت اتهام ايران باسناد جماعة الحوثي في اليمن، مالياً وتسليحياً، مؤكدة أنه “بمساعدة إيران نفذ الحوثيون العديد من الهجمات على البنية التحتية المدنية”.

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