شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة ناسا تكشف عن الدول المحتمل أن يضربها الكويكب المدمر عام 2032..."أحدها دولة عربية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، الدول التي من المحتمل أن يصدمها الكويكب المدمر في عام 2032.

وتشمل البلدان المحددة التي قد يضربها الكويكب، 9 دول، وهي فنزويلا، كولومبيا، الإكوادور، الهند، باكستان، بنغلاديش، إثيوبيا، السودان، نيجيريا.

ويزداد خطر الكويكب الذي يحمل اسم 2024 YR4، مع مرور الوقت، حيث تشير التوقعات إلى أن احتمال اصطدامه بالأرض في عام 2032 وصل إلى 1 من 43 (أي 2.3 بالمئة).

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الكويكب قد يصل عرضه إلى 90 مترا (300 قدم)، وهو حجم يعادل تقريبا تمثال الحرية في نيويورك أو ساعة بيغ بن في لندن ،وقد يؤدي إلى انفجار يعادل 100 ضعف قوة القنبلة النووية.