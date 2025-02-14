شكرا لقرائتكم خبر عن لاول مرة في تأريخها.. حدث غير مسبوق في السعودية يهز الساحة الدولية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

في خطوة تاريخية وغير مسبوقة، تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في إطار جهود دولية لحل الأزمة الأوكرانية.

وأكد الكرملين أن هناك خططًا لإعداد اجتماع بين بوتين وترامب في السعودية، حيث أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن أوكرانيا ستكون جزءًا من محادثات السلام "بطريقة ما"، مع وجود مسار تفاوضي ثنائي بين الولايات المتحدة وروسيا لمناقشة الجوانب المتعلقة بالأزمة.

تأتي هذه المبادرة في ظل سعي السعودية للعب دور بارز في الوساطات الدولية وتعزيز مكانتها كقوة إقليمية قادرة على تقريب وجهات النظر بين القوى العظمى.