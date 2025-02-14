شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الكشف عن وصول قيادات حوثية الى مأرب وتوقعات بهجوم عنيف خلال ساعات "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطور مفاجئ، أفادت مصادر محلية عن وصول قيادات كبيرة من قوات الحوثي إلى محافظة مأرب، وذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً متزايداً.

الصحفي عدنان العامري أثار التساؤلات عبر تغريدة على موقع “X” حول دوافع هذا التحرك المفاجئ، متسائلاً: “لماذا في هذا التوقيت بالذات؟ ما الذي يحدث؟”.

وأضاف: “هل استشعرت هذه القيادات قرب معركة التحرير وأرادت أن تحفظ رقابها؟ ولماذا هذا التكتم؟”، مشيراً إلى أن هذا التحرك قد يكون مؤشراً على تطورات كبيرة على الأرض، خاصة في ظل الاشتباكات المستمرة بين قوات الشرعية وقوات الحوثي.