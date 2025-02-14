شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حزب الاصلاح يفاجئ الجميع بأول رد على مقتل محمد قحطان في سجون الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد الناطق الرسمي باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، على أنباء وفاة السياسي والقيادي البارز في الحزب، محمد قحطان، في سجون المليشيات الحوثية.

وأكد العديني، في منشور على منصة (X)، أن مليشيا الحوثي مسؤولة عن مصير السياسي المخفي قسريًا محمد قحطان عضو الهيئة العليا للحزب والمختطف في سجون المليشيا منذ عشر سنوات.

وطالب العديني، بإطلاق سراح قحطان، بشكل فوري دون قيد أو شرط.. مشيرًا إلى أن محمد قحطان اختطفته المليشيا الحوثية من بيته، وقال: "كما اختطفته فإنها مسؤولة عن إعادته إلى منزله أيضًا، أي أخبار أخرى متداولة لا تمثل قيمة لدينا".

وجاء تعليق حزب الإصلاح، بعد نشر إحدى المنظمات بيانا قالت فيه إن مليشيا الحوثي قد أعدمت محمد قحطان في أحد سجونها عقب اختطافه من منزله في أبريل 2015.

ويعد محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، أحد أبرز الشخصيات السياسية التي اختطفتها مليشيا الحوثي في أبريل 2015، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة ومنذ ذلك الحين تواصل المليشيا رفضها السماح لأسرته بالتواصل معه أو الكشف عن مصيره، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية والإنسانية.