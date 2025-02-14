شكرا لقرائتكم خبر عن غنية بالفيتامينات...6 أطعمة تسبب الشعور بالنعاس عند تناولها "تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هناك أطعمة معينة يمكن أن تُسبب شعورًا بالنعاس والخمول بعد تناولها بسبب تأثيرها على الجسم والدماغ، بعضها يحتوي على مركبات تؤثر على إنتاج هرمون الميلاتونين أو السيروتونين المرتبطين بتنظيم النوم، وأخرى تُسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر بالدم يعقبه انخفاض سريع يؤدي إلى الشعور بالتعب

إليكِ 6 أطعمة قد تُشعركِ بالنعاس:

1. الموز

السبب: الموز غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما معادن تساعد على استرخاء العضلات. كما يحتوي على التربتوفان الذي يُحفّز إنتاج السيروتونين والميلاتونين، مما يؤدي إلى الشعور بالنعاس.

التأثير: تناول الموز خاصةً قبل النوم يساعد في تهدئة الجسم، لكن تناوله خلال اليوم قد يُسبب الخمول.

2. الأرز الأبيض

السبب: يحتوي الأرز الأبيض على نسبة عالية من الكربوهيدرات ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في السكر بالدم يعقبه انخفاض مفاجئ يُشعركِ بالتعب والنعاس.

التأثير: يُفضل تناول الأرز البني بدلًا من الأبيض لأنه يحتوي على الألياف ويُحافظ على مستويات السكر ثابتة.

أطعمة تسبب الشعور بالنعاس عند تناولها

3. الديك الرومي

السبب: يحتوي لحم الديك الرومي على نسبة عالية من التربتوفان، وهو حمض أميني يعزز إنتاج السيروتونين، الذي يُساعد في تحسين المزاج والاسترخاء، ويُسبب النعاس.

التأثير: تناول الديك الرومي بكثرة قد يؤدي إلى الشعور بالكسل والخمول.

4. المكسرات (اللوز والجوز)

السبب: المكسرات مثل اللوز والجوز تحتوي على الميلاتونين والمغنيسيوم. هذه المركبات تعمل على تهدئة الجهاز العصبي وتُساعد على النوم.

التأثير: تناول المكسرات كوجبة خفيفة قبل النوم يساعد على تحسين جودة النوم، ولكن تناولها خلال النهار قد يُسبب الخمول.

5. الحليب

السبب: الحليب يحتوي على التربتوفان، كما أنه غني بالكالسيوم الذي يُساعد الدماغ على الاسترخاء وتعزيز إنتاج الميلاتونين.

التأثير: كوب من الحليب الدافئ يُعتبر من أشهر الوصفات للتغلب على الأرق، لكنه قد يُشعركِ بالنعاس إذا تناولتيه خلال النهار.

6. الشوفان

السبب: الشوفان مصدر طبيعي للميلاتونين والكربوهيدرات المعقدة، التي تُساعد الجسم على الاسترخاء. كما يحتوي على فيتامينات تُعزز من إنتاج السيروتونين.

التأثير: تناول الشوفان بكميات كبيرة قد يُشعركِ بالنعاس، خاصةً إذا أُضيف له الحليب أو العسل.

نصائح لتجنب النعاس بعد تناول الطعام

1. تناولي وجبات متوازنة تحتوي على البروتين والألياف لتجنب ارتفاع السكر السريع.



2. قسّمي وجباتكِ إلى كميات صغيرة على مدار اليوم.



3. تجنبي تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أو السكر قبل الأنشطة التي تحتاج إلى تركيز.



4. اشربي الماء بكثرة للحفاظ على نشاط الجسم.

تذكري أن اختيار الأطعمة المناسبة يُمكن أن يؤثر بشكل كبير على مستوى نشاطكِ اليومي!