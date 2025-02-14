شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ان تركها في وضع التشغيل للبحث عن الفقع...سيارة (لاندكروزر) تسير مسرعة وسط الصحراء وتحظى بتفاعل واسع .."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق قائد مركبة مقطع فيديو، ظهر فيه شخص يركض بسرعة وراء سيارته "جيب لاندكروزر" التي تركها في وضع التشغيل وناقل الحركة " القير" على D.

البحث عن الفقع

وعلى ما يبدو أن صاحب المركبة كان برفقة أصدقائه في منطقة صحراوية يبحثون عن الفقع، فيما استمرت المركبة بالسير وسط الصحراء.

وقال موثق الفيديو:"الحق.. الحق" عندما رأى صاحب المركبة يركض خلفها مسرعاً في محاولة لإيقافها.

السيارة الضالة

وشوهد في المقطع، عدة مركبات تحاول إيقاف السيارة دون جدوى، كما بدت مركبة تجاوزت السيارة الضالة وحاولت إيقافها من خلال اصطدام بسيط بها.

مصير المركبة

وباءت كل محاولات إيقاف السيارة بالفشل، فيما لم يكشف عن مصير المركبة.

حركة البوري

وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق مغرد، قائلا:" ليش يدق على بوري"، فيما قال مغرد آخر:"حركة البوري رهيبة بس الجيب مايفهم".

وأشار مغرد ثالث:"اللي يدق البوري وش يبي يعني متوقع أنها تسمع كلامه وتوقف".