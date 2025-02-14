شكرا لقرائتكم خبر عن مجندون يقتلون شاباً في حضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصل الفصائل الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، ارتكاب جرائم القتلوأفادت مصادر، بمقتل الشاب رياض عبدالله باجري، برصاص ثلاثة مجندين تابعين للواء 135مشاة الموالي للتحالف، وذلك وسط محله الكائن بمنطقة مريمة بمديرية سيئون، مشيرةً إلى التحفظ على الجناة. وتشهد مناطق حكومة بن مبارك والفصائل الموالية للتحالف، تصاعداً ملحوظاً في جرائم القتل والاغتيالات، دون أي ردع قانوني أو أمني حقيقي مستخدمةً سطوتها على المدنيين العزل في مناطق سيطرتها

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