المقاومة تنتصر رسمياً والاحتلال يتراجع عن تهديداته لاستكمال الإتفاق

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عدن - ياسمين التهامي - مقاومة تنتصر رسمياً والاحتلال يتراجع عن تهديداته لاستكمال الإتفاق YNP _ خاص : أعلن المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، أنهم قرروا الإفراج غداً السبت، عن الأسرى الصهاينة ساشا الكسندر تروبنوف وساغي ديكل حن ويائير من جهته، أكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن قائمة الأسرى التي وصلت من حماس مقبولة لديهم. وبذلك، تنتصر المقاومة بفرض شروطها رغم التهديدات والضغوط الأمريكية الإسرائيلية بإفشال اتفاق غزة

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