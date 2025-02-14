شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن مقتل قيادات من الصف الأول في الغارات الأمريكية الأخيرة"أسماء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والمصنفة دوليًا على قوائم الإرهاب، بمصرع قياديين ميدانيين خلال المواجهات الجارية في جبهات القتال، حيث شيّعت، يوم الخميس، منتحل رتبة رائد ويدعى مهيب عدنان الغيلي، ومنتحل لرتبة نقيب ويدعى راكان أحمد جحيز في العاصمة المحتلة صنعاء.

وبحسب ما نشره موقع سبأ نت في نسخته الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اكتفت المليشيا بالإشارة إلى أن القياديين لقيا مصرعهما في جبهات القتال دون الكشف عن المكان أو توقيت مقتلهما، وهو ما يعكس نهج الجماعة في التكتم على خسائرها البشرية المتزايدة.

وبهذا التشييع، يرتفع عدد القيادات الحوثية التي تم دفنها منذ مطلع الشهر الجاري إلى 20 ضابطًا، في ظل تصعيد عسكري واسع تشنه المليشيا على عدة جبهات، أبرزها مأرب والجوف والضالع والساحل الغربي.

وتشير هذه التطورات إلى خسائر فادحة تتكبدها المليشيا في صفوف قياداتها العسكرية، رغم استمرارها في الدفع بالمزيد من مقاتليها إلى جبهات القتال، ضمن تصعيد عسكري يعمّق معاناة اليمنيين ويزيد من حالة عدم الاستقرار في البلاد