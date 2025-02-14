شكرا لقرائتكم خبر عن نداء عاجل من صحراء الرويك : 47 شخصا مهددين بالموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �كد مصدر محلي خاص تعطل باص نقل جماعي يحمل على متنه 47 شخصا بينهم 27 ما بين أطفال ونساء

و20 شبابا في منطقة الرويك بصحراء الربع الخالي كانوا في طريقهم إلى منطقة العبر.

ويشير المصدر الى ان الباص يتبع شركة "مكيون" للنقل الجماعي ؛ مشيرا إلى أنه تم ابلاغ الشركة بالخبر والتي لم تحرك ساكنا حتى الآن.

ويناشد ركاب الباص الجهات المعنية سرعة التوجه إلى المنطقة لانقاذهم خصوصا بعد نفاد الغذاء والماء الذي كان بحوزتهم.

ومنذ الساعة ال11 صباح الخميس وحتى لحظة كتابة هذا الخبر لا يزال الركاب عالقين مع العلم بأن فيهم أشخاص كبار في السن ومرضى مصابين بالسكر والضغط وهو ما يهدد سلامتهم.

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