شكرا لقرائتكم خبر عن دوران يحقق إنجازًا بعد 10 سنوات من الأسماء الكبيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بح الكولومبي جون دوران المنضم حديثًا لصفوف نادي النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، ثالث لاعب يسجل 4 أهداف في مباراتين بدوري المحترفين السعودي. وسبق وأن حقق هذا الإنجاز كل من: -عبدالكريم بن هنية من الوحدة عام 2010 -عمر السومة مع الأهلي عام 2014 وبذلك أصبح دوران ثالث من يفعلها بعد مرور 10 سنوات تقريبًا على رقم عمر السومة. يذكر أن دوران نجح في قيادة فريقه للفوز على نظيره الأهلي، بنتيجة (3-2)، حيث سجل هدفين للعالمي في الدقيقتين “82,88”، ليرفع حصيلته التهديفية إلى 4 أهداف حتى الآن

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