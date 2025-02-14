شكرا لقرائتكم خبر عن البيض يخرج عن صمته ويتحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ال هاني علي سالم البيض:في اليمن فشلت وسقطت جميع الاطرف المحلية والاقليمية والدولية المعنية بالحرب والسلام والمسارات السياسية والإنسانية ، واضاف:وللفشل والسقوط كانت هناك اشكال كثيرة فالبعض للإسف كان سقوطه حر والأخر سقط بشكل تهريجي وهناك من ينتظره سقوطاً مدوياً لارجعة فيه .. قريباً

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