شكرا لقرائتكم خبر عن فينيسيوس يعرض نفسه على الدوري السعودي رغم ارتباطه بريال مدريد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شفت صحيفة ماركا أن فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد كان من بادر بعرض نفسه على الدوري السعودي، حيث سعى ممثلوه لعقد اجتماع مع رئيس الرابطة لمناقشة إمكانية انتقاله. وبحسب الصحيفة، سعى ممثلو اللاعب، فريد بينيا وتياغو فريتاس، بإصرار لعقد اجتماع مع رئيس رابطة الدوري السعودي عام 2023، حتى نجحوا في لقائه، حيث أبدوا استعدادهم الكامل للتفاوض حول انتقال النجم البرازيلي. كما أكدت الصحيفة أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي حول المبالغ المالية في اجتماع ثانٍ أكثر رسمية، عُقد في العاصمة التشيكية براغ، بعيدًا عن أضواء الإعلام وفي أجواء آمنة، هناك، التقى وكلاء فينيسيوس شخصيًا مع سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين. خلال الاجتماع، طُرحت أرقام ضخمة على الطاولة، حيث عُرض على فينيسيوس عقدٌ يمتد لخمس سنوات بقيمة تصل إلى مليار يورو، أي براتب سنوي قدره 200 مليون يورو، ولم يتم تحديد النادي الذي سيلعب له بعد. ورغم ارتباط فينيسيوس بريال مدريد، فإن اللاعب قد يكون مستعدًا للنظر في عرض “لا يمكن رفضه”، حتى لو كان ذلك يعني مغادرة النادي الملكي في سن الـ24. يبقى مستقبل فينيسيوس مفتوحًا على جميع الاحتمالات، حيث أشارت الصحيفة إلى أن هذه القصة لا تزال في بدايتها، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من الفصول المثيرة.

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