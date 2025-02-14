شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا توجه رسالة إلى أمريكا بشأن اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيا توجه رسالة إلى أمريكا بشأن اليمن YNP_خاص: حملت روسيا ، أمريكا مسؤولية تفاقم الأزمة الانسانية وعرقلة تحقيق السلام في اليمن . وقال مندوب روسيا في مجلس الامن الدولي فاسيلي نيبينزيا إنه " يجب إطلاق عملية سياسية في اليمن تعكس الواقع العسكري على الأرض ". مضيفاً أن " تصنيف أمريكا لأنصار الله منظمة إرهابية يعقد العمل الإنساني ويعرقل عملية السلام ". مشدداً أن على " أمريكا إلغاء قرار تصنيف أنصار الله وإلا فإنها تتحمل مسؤولية فشل عملية السلام باليمن ".

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