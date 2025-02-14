شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير رونالدو في مباراة الأهلي يبرز شجاعة بيولي كمدرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الإعلامي الرياضي مشعل القحطاني علي قرار المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي باستبدال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، خلال مباراة النصر والأهلي والتي انتهت بفوز العالمي بنتيجة (3-2). وشهدت الدقيقة 76 من عمر المباراة والتي أقيمت لصالح منافسات الجولة الـ 20 من دوري روشن، استبدال النجم الأسطوري بناءً على رغبة المدرب، والذي فضل إشراك محمد آل فتيل بدلًا منه. وعن ذلك قال القحطاني: “ما فعله بيولي بتغيير أعظم لاعبي العالم في مباراة مصيرية قرار شجاع. وما فعله الأسطورة رونالدو بتقبّل ذلك من أجل مصلحة الفريق هو تصرّف يؤكد على عظمته. هذا وقد أضاف: “الخلاصة بكل حياد وتجرّد أن النصر قدّم مباراة تاريخية لن تتكرر رغم كل الظروف التي أحاطت هذه المباراة من تغييرات اضطرارية وطرد غير مستحق

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