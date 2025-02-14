شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سبب خسارة منتخب اليمن امام اوزباكستان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي الرياضي بشير سنان ان الهدف جاء من كرة عرضية، وهي مشكلة متكررة تعاني منها منتخباتنا الوطنية في مختلف الفئات السنية.

وأشار سنان إلى أن المنتخب خالف أسلوب لعبه المعتاد، حيث لجأ إلى الكرات الطولية العالية خلال الشوط الأول، ما أتاح السيطرة للمنتخب الأوزبكي، رغم أن منتخباتنا السنية تتميز باللعب المباشر واستغلال الأطراف والمساحات.

وأضاف أن المنتخب عاد إلى أسلوبه الطبيعي في الشوط الثاني، مما خلق خطورة حقيقية على المرمى الأوزبكي، حيث أضاع اللاعب عادل عباس فرصتين محققتين، بعد تمريرات مميزة من عبد العزيز المصنوم، الذي تحوّل للعب على الطرف الأيمن بدلاً من الكرات الهوائية المباشرة.

وأكد أن الجهاز الفني بحاجة إلى تصحيح بعض الأخطاء، وأبرزها العشوائية في الشوط الأول، بطء بناء الهجمة، ضعف التمركز، وتعطل مفاتيح اللعب في الوسط. كما شدد على أن المنتخب كان يستحق ركلة جزاء لم تُحتسب، وكانت كفيلة بتغيير مجرى اللقاء.

