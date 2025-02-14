شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق يوجه دعوة عاجلة للشعب ويكشف بانه سيكون اول الثوار الذين يضحون بانفسهم من اجل اليمن (شاهد بالفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا الصحفي والإعلامي اليمني فتحي بن لزرق الى ثورة شعبية بكل كحافظات اليمن المحررة على اثر الانهيار الكارثي المستمر للصرف في المحافظات اليمنية المحررة .

وقال بن لزرق عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس: كنت اتمنى يرجع الصرف الى قبل شهرين

في دليل واضح بان الصرف مستمر في الانهيار في وجود حكومة صامته .

هذا وقد تجاوز الصرف اليوم الخميس للريال السعودي 622 ريال يمني .والدولار 2357 ريال يمني .

وكشف الصحفي والإعلامي اليمني فتحي بن لزرق بالصوت والصورة في فيديو له الوضع الكارثي الذي لن يقف عند حد معين الا بثورة شعبية عارمه في اليمن .