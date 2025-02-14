شكرا لقرائتكم خبر عن قاذفتان أميركيتان من طراز بي-52 تصلان إلى المملكة، وتوقعات باستخدامهما ضد الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، اليوم الخميس، إن قاذفتين ثقليتين من طراز بي-52 (B-52) تابعتان لسلاح الجو الأميركي، وصلتا دون سابق إنذار إلى قاعدة جوية بريطانية، في حين يقول الخبراء إن الهدف "استعراضًا للقوة ضد كل من روسيا وإيران".

ووفق الصحيفة، هبطت طائرة "بي-52 ستارت أوف أورتريسز" في قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ليلة الثلاثاء - بعد أربعة أشهر فقط من رصد آخر زوج من الطائرات ذات القدرة النووية في القاعدة لإجراء تدريبات مع حلف شمال الاطلسي عبر المجال الجوي لأوروبا، وفقا لتقارير "جلوسيسترشاير لايف".

وفي حين أن النشر الروتيني لطائرات B-52 في أوروبا قد استخدم كتكتيك ضد روسيا، قال كبير مستشاري مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مارك كانسيان، إن المفترض أيضًا أن تكون القاذفات بمثابة رادع في الشرق الأوسط "وقد ترى أي إجراء إذا هاجمت إيران أو المتمردون الحوثيون إسرائيل".

وكان الرئيس ترامب قد هاجم ايران سابقًا بسبب طموحها المزعوم في الأسلحة النووية ومؤامرة إحباط لاغتياله.

وقال كانسيان لصحيفة "واشنطن بوست": "يمكنك أن تتخيل الاستخدام ضد الحوثيين".

كما تكهن كانسيان، بأن مثل هذه المعدات العسكرية الثقيلة - القادرة على حمل صواريخ كروز أو ما يصل إلى 70 ألف رطل من القنابل، بما في ذلك القنبلة الخارقة التي يبلغ وزنها 30,000 رطل - سيكون هناك احتياج لها إذا نفذت الولايات المتحدة ضربة ضد إيران.

يقول كانسيان: "في الوقت الحالي، تبقي إيران رأسها منخفضا. لكن ، كما تعلم، يمكنك أن تتخيل ... ضربة أميركية إسرائيلية مشتركة على إيران".

وبينما قال كانسيان إن كلا المثالين سيكونان أحداثا متطرفة، إلا أنه أشار إلى أن طائرات "بي-52" (B-52) ستكون مجهزة تجهيزًا جيدًا لمساعدة إسرائيل في أي من المسعين.

جدير بالذكر أن "بي-52" هي قاذفة طويلة المدى تتجاوز سرعة الصوت قادرة على حمل رؤوس حربية نووية وصواريخ كروز وقنابل ثقيلة أخرى. تم تقديمها لأول مرة في عام 1952 وهي أحد أقدم تصميمات الطائرات التي لا تزال تعمل في الجيش الأميركي.

إلى جانب "ب-2 سبايرت"، تعمل "بي-52" كجزء أساسي من الثالوث النووي الأميركي، والذي يهدف إلى ردع الهجمات النووية من خلال القدرة على إطلاق رؤوس حربية نووية حول العالم برا وبحرا وجوا.

وعادة ما يتم نشر القاذفات في أوقات التوتر الشديد في أنحاء العالم كتحذير واستعراض للقوة لخصوم أميركا بما في ذلك روسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين.

وتتصاعد التوترات حاليًا في الشرق الأوسط بسبب انهيار وقف إطلاق النار في غزة حيث يهدد المتمردون الحوثيون بشن هجوم فوري على إسرائيل إذا استؤنفت الحرب.

ولم توضح قيادة القوات الجوية الأميركية الغرض من نشر طائرتي "بي-52" في أوروبا.

وقالت القوات الجوية الأميركية في بيان لصحيفة "واشنطن بوست": "تستضاف القوات الجوية الأميركية في أوروبا بشكل روتيني وتدعم مجموعة متنوعة من طائراتنا ووحداتنا للتدريب لدعم أهداف القيادة الجغرافية للمقاتلين".